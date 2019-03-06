Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde İznik-Orhaniye Mahallesi girişinde meydana geldi. İznikten Orhaniye Mahallesine seyir halinde olan Hüseyin Bilgin yönetimindeki 41 E 2108 plakalı arı kovanları yüklü kamyonet, aşırı yükten dolayı virajı alamayan devrildi. Sürücü Bilgin ile yanında bulunan Abdullah Sarli (34) ağır yaralandı. Kamyonette yüklü olan binlerce arı kovanlardan çıkarak yaralılara müdahale etmek isteyen vatandaşları tedirgin etti. Binlerce arının kovandan çıkması ile çevredekiler yaralılara müdahale edemezken, ilçeye yayılan arılar paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 12 kişi arı sokması ile yaralanırken, etrafa saçılan arı kovanları İznik Arıcılar Birliği'ne bağlı 10 kişilik özel kıyafetli ekip tarafından toplandı.