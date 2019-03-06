Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçesinde jandarma ekipleri Avrupa ülkelerine yasadışı yollardan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahısların olduğunu tespit ederek operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iki ayrı grup halinde olan Irak, Afganistan ve İran uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 kişi de gözaltına alındı.