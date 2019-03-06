Edinilen bilgiye göre, olay İlçeye bağlı Gücüş Mahallesi Köspelli mevkisinde meydana geldi. Onarım için seranın çatısına çıkan Süleyman Gökçen adlı vatandaş, malzemelerin elektrik hattına dokunması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Serada akıma kapılarak hayatını kaybetti
06.03.2019 - 14:50 | Son Güncelleme: 06.03.2019 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Erdemli ilçesinde sera onarımı yapan bir kişi elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, olay İlçeye bağlı Gücüş Mahallesi Köspelli mevkisinde meydana geldi. Onarım için seranın çatısına çıkan Süleyman Gökçen adlı vatandaş, malzemelerin elektrik hattına dokunması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin,sera,hayatını kaybetti,
608807 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608807.aspx
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