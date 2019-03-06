Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere bölgesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçta ise maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.