Siirt Emniyet Müdürlüğü'nce narkotik suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Siirt Kurtalan-Batman karayolu kenarında bulunan gölet civarında 3 bin 250 adet, kent merkezi Afetevler Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda ise bin adet Extacy ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan A.A. ve A.Y. isimli şahıslara yönelik yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Siirt’te 4 bin 250 adet Extacy ele geçirildi
06.03.2019 - 18:09 | Son Güncelleme: 06.03.2019 - 18:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 bin 250 adet Extacy ele geçirildi.
Siirt Emniyet Müdürlüğü'nce narkotik suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Siirt Kurtalan-Batman karayolu kenarında bulunan gölet civarında 3 bin 250 adet, kent merkezi Afetevler Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda ise bin adet Extacy ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan A.A. ve A.Y. isimli şahıslara yönelik yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler : Siirt,yaşam haberleri,
608849 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608849.aspx
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