Edinilen bilgilere göre, Fatih Y. idaresindeki 02 HP 994 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi 8541 Sokak içerisinde seyir halinde olduğu esnada motosiklette yolcu olarak bulunan Zeynep Y.’nin başındaki eşarp motosikletin tekerleğine takıldı. Bir süre sonra eşarptan dolayı kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Fatih Y. ile motosiklette bulunan Yıldız Y. yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tekerleğe takılan eşarp kazaya neden oldu: 2 yaralı
06.03.2019 - 18:26 | Son Güncelleme: 06.03.2019 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da seyir halindeki bir motosiklette bulunan kadının başındaki eşarp motosikletin tekerleğine takıldı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Etiketler : Adıyaman,
608851 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608851.aspx
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