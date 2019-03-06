Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere bölgesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçta ise maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
06.03.2019 - 19:44 | Son Güncelleme: 06.03.2019 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye uçarken, 2 kişi de yaralandı.
Etiketler : Van,yaşam haberleri,
608863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608863.aspx
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