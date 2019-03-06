Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Hendek ilçesi Akova Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 54 AJ 291 plakalı panelvan, yan yolda karşıdan karşıya geçen İsmail Öğrek’e çarptı. Kazada ağır yaralanan Öğrek sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.