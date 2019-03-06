Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında sabaha karşı 05.00 sıralarında Isparta İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobili durduran polis, araç ve araç içinde bulunan S.Ç. ve H.Ç. isimli şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 0.45 gram metamfetamin maddesi, 5 adet extacy hap, 0.5 gram skunk maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheliye, ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.