Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 KM/SA) yükseklerinde kısa süreli fırtına (70-90 KM /SA) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9