Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 KM/SA) yükseklerinde kısa süreli fırtına (70-90 KM /SA) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı bulutlu 11 
İstanbul: Parçalı bulutlu 14 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22 
Samsun: Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu 11 
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 10 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı 0 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9 