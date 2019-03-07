Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olan Serkan Cömert (42), iş yaşamına perakende satış sektöründe başladı. 2016 yılına kadar yapı-inşaat sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışan Cömert 4 yıl önce mutlu olmadığına karar vererek istifa etti. Kendi işini kurmaya karar veren Cömert, 'süt taksi' projesini buldu. Bire bir taksi tasarımını verdiği mini aracıyla yollara çıkan Cömert, telefondan aldığı süt siparişlerini 3 saat içerisinde evlere ulaştırıyor. Siparişlere yetişemediği için sadece bir ilçede süt dağıtan Cömert, 1 yılda 2 bin 450 müşteriye ulaştı. Serkan Cömert, "Yaptığım sektör analizlerinde beni en çok tatmin eden gıda sektörü oldu. Gıda sektörünün de daha alt alanlarına indiğimde artık Türkiye ve dünya konjonktürü daha farklı yerlere erişti. İnsanlar artık daha çok uzman perakendecilik arayışındalar. Peyniri peynirciden, sütü sütçüden almak istiyorlar. Bu çalışmalarım doğrultusunda böyle bir fikir geliştirdim. İlk adım olarak 2013 yılında bir süthane açtım. İlerleyen süreçte bir araç projem vardı ve insanların dikkatini daha fazla çekmek için bu aracı seçtim. Süt taksiden sonra insanların taleplerine yetişemez duruma geldim" dedi.

SÜT 3 SAAT İÇİNDE MÜŞTERİYE TESLİM EDİLİYOR

Süt taksi projesini hayata geçirdiği ilk zamanlar sadece dükkanın çevresindeki müşterilere teslim etme amacı olduğunu belirten Cömert, "Sonrasında müşterilerin de referansıyla diğer müşterilerimize ulaştık. Araba kendi reklamını yapar konuma geldi. Her gören bunun fotoğrafını çekip bizlere ulaşmaya başladı. Bir senedir bu işi devam ettiriyoruz. Ortalama olarak 2 bin 450'ye yakın müşteri potansiyeline ulaştık. Bursa'nın her tarafında bu işi biraz da organize şekilde hayata geçirmek istiyorduk. Belli bir kilometremiz var. O kilometrenin dışına çıkamıyoruz. 3 saat garantimiz var. 3 saat içerisinde sütü direkt üreticiden tüketiciye ulaştırma imkanımız var. Bunun haricinde o kadar hızlı bir potansiyele ulaştık ki süt daha soğumadan dahi müşteriye ulaşır duruma geldi" dedi.

Şu ana kadar bu projesiyle hiçbir olumsuz geri dönüşe rastlamadığını belirten Cömert, "İnsanların süte ulaşması bir nebze de olsa zor. Bu organizasyon inanılmaz hızlı bir şekilde kendilerine ulaştırmasını sağlıyor. Bir telefon aracılığıyla bile müşteri siparişini verip 2-3 saat içerisinde sütünü teslim alabiliyor. Birçok süt çeşidini evlere ulaştırmak istiyorum" dedi.