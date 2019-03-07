Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, mezarlığın demir kapıları çalındı.

Alınan bilgiye göre, İshakça Mahallesi'ndeki mezarlığın kapılarının yerinde olmadığını gören vatandaşlar, muhtara haber verdi.

Muhtarın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıları çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İshakça Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezarlıkta daha önce çeşmelerin şimdi de kapıların çalındığını söyledi.

Temurtaş, bunu yapanların ölüye bile saygısı olmadığını ifade ederek, "Bu kapıyı çalanlar direği ile beraber almışlar. Menteşelerinden sökememiş, betonu kırmış, almış. 'Karnım aç' deseler, ben cebimden para vereyim yeter ki bu şeyleri yapmasınlar. Bir insanın ölüye saygısı olması lazım. Yazık, günah. Bunlar da bir milli servet. Bu kapılar, korunsun diye, hayvanlar girmesin diye yapıldı" diye konuştu.

Bilal Temurtaş, mezarlık kapısını çalan kişi veya kişilerin bir an önce yakalanmasını istediklerini dile getirdi.