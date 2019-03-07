Iğdır’ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda görevli S.Ö., arkadaşının silahından kazara çıkan kurşun sonucu yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö. ameliyat edildikten sonra yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alınan asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kazara vurulan asker şehit oldu
07.03.2019 - 19:47 | Son Güncelleme: 07.03.2019 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır’ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla yaralanan asker şehit oldu.
Etiketler : Iğdır,şehit,
609088 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/609088.aspx
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