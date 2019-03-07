 Veteriner sağlık teknisyeni Zeki Bulut, yaptığı açıklamada, altız  doğumun çok nadir görüldüğünü, kuzuların sağlık durumunu kontrol için 24 saat  başında nöbet tuttuklarını söyledi.

Bulut, döl ve süt verimi yüksek olan Bafra ırkı koyunlarda ikiz, üçüz  doğumların sıklıkla görüldüğünü fakat altız doğumlara nadiren rastlandığının  altını çizerek, şöyle konuştu:
 
"Yaklaşık olarak her doğum sezonunda yüzde 60-70 ikizlilik, yüzde 10  civarında üçüzlülük ve her sene ender de olsa beşiz ve altızlılık oluyor. Fakat  bu sene beşiz ve altız doğan kuzuların hepsi yaşıyor, hiçbir kayıp yaşamadık.  Geçen sene beşizimiz oldu. Bu sene yine beşizimiz oldu ekstra olarak bir de  altızımız oldu. Bizi mutlu eden kısmı hepsinin sağlıklı bir şekilde yaşıyor  olması. Burada biz 24 saat bu hayvanların başında nöbet tutuyoruz. Anneleri  hepsine yetemeyeceği için onları biberonla besliyoruz."

Bafra ırkı koyunların TİGEM adına tescillendiğini ve Türkiye'deki  damızlık ihtiyacının tamamını karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Bulut,  "Koyunlarımız yerli olan karayaka ve sakız melezi olan bir ırk. Adı Bafra Irkı.  Kurumumuz adına tescillenmiş bir ırk. Hemen hemen Türkiye'nin bütün  bölgelerindeki damızlık isteklerine cevap vermek durumundayız. Bu yavrulara da  gözümüz gibi baktık çünkü kurumumuz adına tescillenmiş yerli bir ırk." ifadesini  kullandı.