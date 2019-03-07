İslam dininde üç ayların başlangıcı olarak bilinen Regaip Kandili’nde vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Onikişubat ilçesinde yer alan Bediüzzaman Camii’ne gelen vatandaşlar namaz kıldıktan sonra okunan Kur’an ve yapılan duaya hep birlikte ‘amin’ dedi. Namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı. Türkiye’nin en büyük camileri arasında yer alan Abdülhamit Han Camii’ne de vatandaşlar akın ederek Regaip Kandili’ni idrak etti.
Kahramanmaraş’ta camiler doldu taştı
07.03.2019 - 22:54 | Son Güncelleme: 07.03.2019 - 22:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.
Etiketler : Regaip Kandili,
609122 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/609122.aspx
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