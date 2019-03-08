Alınan bilgiye göre, Ebru Türel'in içinde bulunduğu Veli Karacan  yönetimindeki 07 MNB 06 plakalı otomobil, Gürsu Mahallesi 304 ve 307 sokaklarının  kesiştiği bölgede, tali yoldan çıkan Esra Tontu (20) idaresindeki 38 KE 604  plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle savrulan Veli Karacan idaresindeki otomobil, park  halindeki 21 AAD 25 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, Ebru Türel ile diğer otomobilde bulunan Akdeniz Üniversitesi  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Esra Tontu (20), Çevre Mühendisliği  Bölümü öğrencisi Büşra Gedik (19) ve Berkay Bilge (18) yaralandı.

Türel, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akdeniz  Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, yaralı öğrenciler de  özel bir hastaneye  götürüldü. Burnundan operasyon geçiren Ebru Türel, tedavisinin ardından  dinlenmesi için evine gönderildi. Yaralı öğrenciler de tedavilerinin ardından  taburcu edildi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"Öğrenciler için çok endişelendim"

Ebru Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçla yavaş bir şekilde  giderken tali yoldan bir aracın hızla karşılarına çıktığını söyledi.

Türel, "Üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu araç bizim araca  ortadan vursaydı daha büyük sıkıntılar yaşanabilirdi. Hayatta olmayabilirdim,  kazayı 2 saniye farkla kurtardık. Öğrenciler için çok endişelendim, çok şükür  öğrencilerin de sağlık durumu iyi, tedavi gördüğüm sırada onların da sağlık  durumunu takip ettim. Öğrencilerin aileleri ile de görüştüm. Umarım bundan sonra  daha dikkatli araç kullanırlar. Herkesin iyi olduğu için çok şükür ediyorum."  dedi.