Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gökçeler köyündeki 7 asırlık çınar ağacı 10 yıl önce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak tescillendi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğinde, 5 metre gövde çapındaki çınar hakkında konuşan İsmail Türkoğlu (71) “ Köyümüzdeki bu çınar ağacı 700 yıllık olarak tahmin edilmektedir. Bizim çocukluğumuz buralarda geçti, çınarın etrafında oyun oynardık. Kapısı gibi görünen yerden içerisine girerdik. 15 -16 kişilik arkadaş grubumuzla bu çınarın içine girip oyun oynardık” dedi.