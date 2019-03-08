Türkiye-İran sınırındaki Gökay Hudut Birliği'nde, birlikte görev  yaptığı arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralanan ve  kaldırıldığı hastanede şehit olan Samet Özkan'ın (33) naaşı, merkez Seyhan ilçesi  Döşeme Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada "helallik" alınmasının ardından Kayışlı Mahalle Mezarlığı'nda  düzenlenen törene, şehidin babası Mehmet, annesi Selma, eşi Dilan ve 3 yaşındaki  çocuğu Muhammed Emir Özkan ile yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti  Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı  Hüseyin Sözlü, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar  katıldı.

Şehidin şapkasını takan ve eline fotoğraflarını alan anne Selma,  Özkan'ın eşi Dilan ve oğlu Muhammed Emir törende gözyaşı döktü. Jülide  Sarıeroğlu, aileyi teskin etmeye çalıştı. Şehit Özkan'ın naaşı kılınan cenaze  namazının ardından defnedildi.