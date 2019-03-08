Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ahmet A. (35) ile Sungurlu Mahallesi'ndeki iş yerine gittiği Hakan A. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A, Hakan A'yı bıçakladı. Arbede sırasında Hakan A. da elinden bıçağı alarak Ahmet A'yı yaraladı.

Kavgayı ayırmak için araya gören Öncel Ç. (34) bıçak darbeleriyle hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet A, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.