Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsleri, ANKARAY ve metrolarda 2017 yılında unutulan eşya, açık artırma yoluyla satışa sunuldu.

EGO Genel Müdürlüğüne bağlı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen açık artırmada bisikletten mangala, giyim eşyasından cep telefonuna, fotoğraf makinesinden müzik aletine kadar birçok farklı ürün yer aldı.

Toplu taşıma araçlarında bir yolcu tarafından unutulan bisiklet, açık artırmada 425 liraya alıcı buldu.

EGO Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Kemer, açık arttırmaya vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu ifade ederek, 2017 yılında unutulan 92 parça eşyanın açık arttırmayla satıldığını belirtti.

Açık arttırmaya katılan Ünal Sürer, bu tarz organizasyonlara devamlı iştirak ettiğini, aldığı kıyafetleri çeşitli kermeslerde satışa sunarak gelirini Kur'an kursu öğrencilerine bağışladığını aktardı.

Toplu taşıma araçlarında unutulan veya düşürülen cüzdanlarda bulunan 17 bin 944 TL, 1152 dolar, 50 avro ve ziynet eşyaları ise EGO’nun kasasına gelir olarak kaydedildi.

1 yıl süreyle sahiplerini bekliyor

EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY’da yolcular tarafından unutulduktan sonra görevli şoförler ve hareket memurları tarafından "Kayıp Eşya Servisi"ne teslim edilen eşyadan üzerinde bilgi bulunanlar, sahiplerine ulaştırılıyor.

Sahiplerine ulaşılamayan eşyanın listesi, her ay dönemsel olarak EGO Genel Müdürlüğünün "www.ego.gov.tr" başlıklı internet sayfasında yayınlanıyor. Kayıp eşyaların listesi ayrıca Polis Radyosu’ndan da anons ediliyor.

Eşyalar, sahiplerine 1 yıl içinde ulaşılamaması durumunda açık arttırmayla satılıyor.