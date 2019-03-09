Adana’da parmağına metal parça sıkışan erkek çocuğun yardımına Cankur ekipleri koştu. Parmağına metal parça sıkışan Burhan Eren isimli çocuk Yeni Şehir Hastanesine getirildi. Hastaneye gelen itfaiye Arama Kurtarma (Cankur) ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı keserek müdahale etti.
Küçük çocuk, parmağına pansuman yapılmasının ardından taburcu edildi.
Küçük çocuğun parmağına sıkışan metal parça kesilerek çıkarıldı
09.03.2019 - 14:42 | Son Güncelleme: 09.03.2019 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da Cankur ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı keserek çıkardı.
Adana’da parmağına metal parça sıkışan erkek çocuğun yardımına Cankur ekipleri koştu. Parmağına metal parça sıkışan Burhan Eren isimli çocuk Yeni Şehir Hastanesine getirildi. Hastaneye gelen itfaiye Arama Kurtarma (Cankur) ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı keserek müdahale etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adana,çocuk,parmağına sıkışan metal,
609429 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/609429.aspx
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