Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, 7 gün 24 saat görev yapan 112 Acil Servis ve Sağlık Hizmetleri istasyonları ekipleri, sağlık sorunu yaşayan tatilcilerin imdadına yetişiyor.

Kış turizmi denilince ilk akla gelen yerlerden, Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası Uludağ, Bursa ve İstanbul gibi yakın merkezlerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Birinci Oteller Bölgesi'ndeki Acil Sağlık İstasyonu Merkezi ve Sağlık Hizmetleri İstasyonu'yla Bursa kent merkezinden kara yolu ile yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Uludağ'da dönüşümlü olarak çalışan 12 sağlık personeli, tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin düşme, yaralanma ve travmalara yerinde müdahale ediyor, durumu ağır olanları kent merkezindeki hastanelere ulaştırıyor.

Bünyesinde 17 otel, 7 bin yatak kapasitesi bulunduran ve 300 metre ila bin 980 metre uzunluklarında 20 kayak pistinin yer aldığı Uludağ'da çalışan 112 Acil Servis ekipleri, zorlu kış şartlarında hasta ve yaralılara müdahale için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Biri paletli, diğeri 4x4 kar lastikli olmak üzere iki ambulansla vakalara müdahalede bulunan 112 Acil Servis ekipleri, dörder kişilik gruplar halinde nöbet tutuyor. Sağlık biriminde ise iki hekim dönüşümlü çalışıyor.



"Zor koşullarda hizmet veriyorlar"

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'ın kış turizmi açısından özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Sağlık Müdürlüğü olarak kış sezonu olmadan bölgedeki tedbirlerimizi alıyoruz, ekiplerimizi bölgede konuşlandırıyoruz." dedi.

Ekiplerin zorlu koşullara rağmen hizmet vermeyi sürdürdüğünü vurgulayan Akan, şöyle konuştu:

"Aslında yaz döneminde de ihtiyaç olabildiği için 24 saat boyunca görev yapan ekiplerimiz bölgede bulunuyor, kış döneminde bu sayıyı biraz daha artırıyoruz. Şubattan sonra bazen üç, bazen dört ekibimizi orada hazır tutuyoruz. Gerek yaz gerekse kış döneminde Uludağ ciddi talep görüyor. Özellikle sömestir tatilinde aşırı bir taleple karşı karşıya kalabiliyoruz. Sezonda bugüne kadar Uludağ'da 2 bin başvuru oldu. Bunlardan 500'üne 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Bu 500 kişiden 340'ına sömestr tatilinde müdahale edildi."



Acemi kayakçılara uyarı

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta da Uludağ'da eğitim alanlarının ayrılması gerektiğini anlattı.

Hafta sonu günübirlik gelen vatandaşlarla şehir veya yurt dışından gelen tatilcilerin çok iç içe olduğunu dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Aynı pisti paylaşmak önemli bir sorun. Eğitim almadan kayak yapılmamalı. Eğitim almadan kayak yapanlar için de herhangi bir kazaya sebep olmamak için ayrı bir parkur belirlenmesi ve kayak öğretmenlerinden destek alınması gerekiyor. Pist güvenliği şart, kızakla kayanların ve vatandaşların yaya olarak pistlere çıkmaması, kayak bilenlerle bilmeyenlerin aynı pistte olmaması gerekiyor. İyi bir eğitmenden 2 saat ders alan tatilci, kendi başına kayabilecek duruma geliyor. Bu anlamda da gerçekten iddialıyız, yurt dışında 4-5 saatte verilen eğitimi biz burada 2 saatte verebiliyoruz, öğretmenlerimiz bu konuda çok iyi. Tatilcilerin kayak yaparken iyi bir ekipmanla çıkmaları, malzemelerin herhangi bir kazaya neden olmaması için yeni ve kullanışlı olması gerekiyor. Her yıl yeni bir ekipman alınmasına gerek yok ama 10 yıllık bir malzemenin kullanılması da sağlıklı olmaz."