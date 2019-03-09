Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait donanmanın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru ilerledi. Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giren Rus savaş gemisi saat 17.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen savaş gemisine Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
09.03.2019 - 19:14 | Son Güncelleme: 09.03.2019 - 19:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Donanması’na ait 151 borda numaralı ’Azov’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı.
Etiketler : Rus savaş gemisi,Çanakkale Boğazı,
609480 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/609480.aspx
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