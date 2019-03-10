Olay, Gap Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, babasının ticari aracını izinsiz alan Osman I. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis durmayan sürücünün aracını lastiklerine ateş ederek durdurdu. Kovalamaca sırasında ise Osman I.'nın çarptığı 8 araç zarar gördü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken aracı babasından izinsiz alan genç polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Babasına kızdı trafikte terör estirdi
10.03.2019 - 10:29 | Son Güncelleme: 10.03.2019 - 10:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da babasına kızan genç evden arabayı alıp trafikte terör estirdi. Polisten kaçan genç 8 araca zarar verdi. Polis 'dur' ihtarına uymayan gencin aracının lastiklerine ateş ederek durdurdu
Olay, Gap Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, babasının ticari aracını izinsiz alan Osman I. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis durmayan sürücünün aracını lastiklerine ateş ederek durdurdu. Kovalamaca sırasında ise Osman I.'nın çarptığı 8 araç zarar gördü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken aracı babasından izinsiz alan genç polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : babasına kızdı,trafik,Batman,
609564 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/609564.aspx
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