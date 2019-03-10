Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Şişli'de yaşandı. Yolda seyir halindeki taksi sürücüsü, bir motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, taksiciye tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak çeken taksici, motosikletlinin üzerine yürüdü. Bıçağı görünce adeta deliye dönen motosiklet sürücüsü de "öldür beni, bıçak çekiyorsan öldüreceksin" diyerek tepki gösterdi. Motosiklet sürücüsü vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilirken, taksi şoförü ise olay yerinden ayrıldı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.