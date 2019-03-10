Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve doğu  kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde  Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin  ediliyor.

Gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde  yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun  kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.