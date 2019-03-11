Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kaza saat 12.00 sularında Çankaya ilçesi Yüksek Hızlı Tren Garı’nın alt geçitinde meydana geldi. Olay Celal Bayar Bulvarı üzerinde merkez istikametine ilerlemekte olan Gökhan Yaman idaresindeki 06 FJ 1840 plakalı otomobil Yüksek Hızlı Tren Garı’nın alt geçitti çıkışında Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı 06 DB 5685 plakalı temizlik aracına arkadan çarptı. Çarpma sonucu araç içerisinde bulunan şoför Gökhan Yaman ve yolcu Zeynep Yıldız araç içerisinde sıkıştı. Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracı şoförü Mehmet Salih Aslan kazayı 112 Hızır acil, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Yaman ve Yılmazı sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri ambülanslarla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan şoför Gökhan Yaman’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.