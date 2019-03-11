Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Alışveriş alışkanlıklarımız çok değişti. Eskiden mağaza mağaza gezip saatler, günler harcadığımız alışverişi dakikalar içinde tamamlayabildiğimiz bir teknolojik imkânlar söz konusu. Fakat öyle ilginç alışkanlıklar var ki ‘yok artık’ dememek elde değil. Arama motoru GLAMI, Türkiye’deki internet kullanıcılarının alışveriş alışkanlıklarını ortaya koyan bir araştırma yaptı, Marketing Türkiye yayınladı. Buna göre, internetten alışveriş yapanlar en az 3 site dolaşıp maksimum 30 dakikada alışverişi tamamlıyor. “Bedenimi bulamam” endişesiyle ihtiyacından fazla alanların oranı yüzde 63’lerde. Her 100 kişiden biri de ‘giyip iade etmek’ için alışveriş yapıyor. Şirketin 7 ülkede gerçekleştirdiği araştırmaya Türkiye’den yüzde 78’i kadın, yüzde 22’si erkek toplam 1.126 kişi katıldı. Sonuçlar gösteriyor ki, online alışveriş hızla artıyor. Katılımcıların yüzde 42’si mağazadan alışveriş yapmaktan vazgeçemezken, bir ile üç arasında mağazaya bakıyor. Dört veya altı mağaza gezenlerin oranı yüzde 41 seviyesindeyken 7-10 mağazaya bakanların oranı yüzde 13’te kalıyor. İşte diğer sonuçlar:

İHTİYAÇTAN DEĞİL İNDİRİMDEN ALIŞVERİŞ

Araştırma kapsamında “Son alışverişinizin sebebi neydi” diye de soruldu. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 44’ü bu soruya “indirim vardı” cevabını verdi. “Kendime hediye aldım” cevabını verenlerin oranı yüzde 33’lerde. Aynısından ürünü eskidiği için alanlar yüzde 22’de. “Kıyafetlerim demode oldu” diyenler ise yüzde 13. Katılımcıların yüzde 53’ü genellikle indirim döneminde alışveriş yaparım diyor. İndirim önemli bir faktör değil diyenlerin oranı ise yüzde 19 seviyesine ulaşıyor.

BEN BUNU KİLO VERİNCE GİYERİM

Online alışverişin başında ilk duyduğumuz korku ‘beden bulamazsam’ diye şekilleniyor. “Kendi bedeninizi bulamazsanız sipariş eder misiniz?” sorusuna yüzde 60’ı ‘asla’ diye cevap verirken, yüzde 26 gibi büyük bir oran ‘ara sıra evet’ diyor. Yani ‘daraltırım’ diye büyük, ‘nasılsa diyetteyim, zayıflayınca giyerim’ diye de küçük beden sipariş ediyoruz galiba. Alırken de öyle değil mi zaten? “Ben bunun içine girerim.”

ONLINE VE ÇEŞİTLİLİK

Zaman ve mekân avantajı, ayağımıza kadar gelme rahatlığı, kolay iade, online alışverişi cazip kılan ilk sebepler. Katılımcıların yüzde 70’i de çeşitlilik sebebiyle bu mecrada olduğunu söylüyor. Zamandan kazanmak, fiyat dengesi ve kolay beden bulmak da diğer avantajlar.

EN ÇOK 30 DAKİKA

Online alışverişte en büyük avantajlardan biri zaman tasarrufu. Katılımcıların yüzde 29’u online alışverişe 10-30 dakika harcıyor. 30-60, 60 ve üstü diyenler ise yüzde 28’i buluyor. Diğer yandan mağazadan alışveriş için en az 30-60 dakika harcarken iki saatten fazla zaman harcayan da var.

SİTE SİTE GEZİYORUZ

Araştırmaya göre “bir alışveriş sitesinden ürün satın almadan önce en az 1-3 site gezerim” diyenlerin oranı yüzde 37. “4-6 site” diyenler yüzde 34, “7-10 site” diyenler yüzde 18, “10 ve üzeri” diyenler ise yüzde 6’da. Yani, görsek de online alsak da ‘gezmeyi’ seviyoruz.

SEÇENEK YETERSİZ

En önemli problemlerden biri bu. Katılımcıların yüzde 51’i mağazalardaki seçenek azlığından şikâyetçi. Yüksek fiyat yüzde 50 ile ikinci sırada. Beden bulamamak, yüzde 43, zaman kaybına yol açması yüzde 28 oranında şikâyet edilen konular arasında. Demode ürünler ve kalabalık da diğer rahatsızlık sebepleri arasında.

NİÇİN İADE EDELİM Kİ?

Araştırma sonuçları gösteriyor ki, aldığımız ürünleri çoğunlukla iade etmiyoruz. “Aldığım ürünü iade etmem” diyenler yüzde 39’da. “Beş üründen birini iade ederim” diyenlerin oranı yüzde 31. “Kısa süre giyip daha sonra iade eder misiniz” sorusuna verilen cevap, yüzde 93’le “hayır”. Yüzde 1 ise “İade etmek için alırım” diyor âdeta.