Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Tasarım, üretim, pazarlama, marka değeri, reklam gideri, insan kaynağı gideri ve daha birçok şey. Diğer tarafta da ‘yüzde 70 indirim’ diye ‘bindirilmiş fiyattan indirim’ gibi bir garabet var. Bugün indirimde 179 lira olan ürünün daha önce 149 lira olduğunu mu hatırlıyorsunuz? Kaldırın son etiketi, hatırladığınız fiyatı göreceksiniz. Yani fiyat önce 300 liraya yükseltilip sonra 179’a indirilmiş ama aslında sezon boyunca 300 liradan hiç satılmamıştır büyük ihtimalle. Bu durumda mağazada “Bu ürün hiç 300 lira olmadı. İspatlayın” deme hakkınız var. İspatlayamazlarda son fiyattan yüzde 70 indirim alacaksınız. Hakkınızı bilerek alışverişe gittiğinizde bot, kazak, kaban ve tüm ihtiyacı en az yüzde 50 ucuza alabileceksiniz.

İade etme zamanı hızla geçip gidecek

İndirimden alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de iade zamanı. Birçok tüketici, bu dönemde aldığı ürünü etiketiyle dolaba kaldıracak ve onu kullanma dönemi geldiğinde de değişim ve iade için çok geç kalacak. Bu sebeple uzmanlar özellikle indirimden aldığınız ürünleri iyice kontrol edin. Herhangi bir hata, defo, ayıp durumunda hakkınız olan iade seçeneğini kullanmak için 14 günlük süreyi geçirmemiş olursunuz.