Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazi Emet İlkokulu öğretmenlerinden Esin Sarıkaya yönetiminde Emet ilçesinde gerçekleştirilen çekimlerde Cevizdere Şehitliği'nde öğrenciler İstiklal Marşı'nı okurken, elinde tuttuğu bayrağı düşüren Batuhan Karaosmanoğlu adlı öğrencinin bayrağı yerden aldıktan sonra üç defa öperek alnına koyması herkesi duygulandırdı. Öğrencinin mahcup şekilde düşürdüğü bayrağa karşı saygısı, videonun paylaşılması ile sosyal medyada büyük beğeni topladı.