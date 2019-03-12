Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, toplamda 28 tanesi büyük olmak üzere 82 projesini tanıttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Köşkler Toplantı ve Davet Salonu’nda düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, Milliyetçi Hareket Partisi Avcılar İlçe Başkanı Muhammet Nur Kutun ve yaklaşık 3 bin davetli katıldı.

Programda bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Avcılar’da Ulusoy’un başarılı olacağına inandığını ifade ederek, “Avcılar’ı hak ettiği belediyeciliğe kavuşturacak. Avcılar’ı hizmet belediyeciliğine, Avcılar’ı gönül belediyeciliğine kavuşturacak. Biz Avcılar’ın güzel insanlarına güveniyoruz. Biz sizlere güveniyoruz sevgili Avcılarlılar. Allah’ın izni ile sizlerin desteği ile Avcılar’da yeni bir dönem başlayacak. İbrahim bey burada başhekimliği döneminde Avcılar’a hizmetleri, merkezi hükumetimizin hizmetlerini kazandırmış bir isim” dedi.

“Yarım bıraktığımızı İbrahim Başkan ile tamamlayacağız”

Avcılar’ın yeni ve başarılı hizmetlere kavuşacağını belirten Şenocak, “Ben proje kataloglarını gördüm. İnşallah önümüzdeki dönemde geçmişte burası için yarım kalan, İnşallah bizim yarım bıraktığımızı İbrahim başkan ile tamamlayacağız ve yola devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Ben öncelikle Avcılarımıza bugüne kadar yapılmış olan hizmetten özellikle Büyükşehir belediyemiz tarafından yapılmış ya da hükumetimiz tarafından yapılan hizmetleri asla unutmamalıyız. Bugün bu salonda eğer toplantı yapıyorsak bunu İstanbul Büyükşehir Belediyemize borçluyuz” diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Avcılar’da İbrahim Ulusoy’un kazanacağını düşündüklerini kaydederek, “Avcılar’da İnşallah İbrahim Ulusoy kardeşimiz ama şunu unutmayalım değerli kardeşlerim bu hareketin bu davanın en temel taşlarından bir tanesi 1994’te saygı değer Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da başlatmış olduğu yerel yönetim hamlesinden başlıyor. Bugün bakıyoruz bir seçim içerisindeyiz. Bu seçime biz Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber ‘Cumhur İttifakı’ olarak giriyoruz. Bu noktada da beraberce çalışmalarımızı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, İstanbul ve Avcılar’a olan sevdasını dile getirerek, “Gönül belediyeciliği dedik bu yolla hareket ettik. İşte bu hareketle de gördüğümüz tablo Avcılarımızın AK Partili bir belediyeye ne kadar susadığının bir göstergesi. Bu bir lansman programı bu bir Avcılar’ın değişiminin programı. İnşallah 31 Mart akşamı bu coşkunun kat be katını hep birlikte göreceğiz yaşayacağız” dedi.

Avcılar’a 28 büyük toplam 82 proje

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, içerisinde metro, füniküler hat, büyük meydan, Ambarlı Sahili düzenlenme projesinin de bulunduğu 28 büyük toplam 82 projesini hazırlanan 3 boyutlu tanıtım filmleri ile Avcılar halkına anlattı.

Ulusoy, proje tanıtımı sırasında Avcılar’a metro geleceğinin de müjdesini vererek, “Saha da çalışıyoruz. Biz de Avcılar’a hizmet etmek için koşturuyoruz. Bazen duyuyorum dün de adayın birisi demiş ki Avcılar’a metro gelmeyecek. Bende buna lansmanda özellikle yer verdim. Avcılar’a metro geliyor, hayırlı olsun, kutlu olsun. Bilgi sahibi olsunlar halkı doğru bilgilendirsinler. Yanlış algı operasyonları ile seçim alma işi bitti. Çünkü alışmışlar ‘ceketimizi assak kazanıyoruz’ 20 yıl çivi çakmadılar şimdi merak ediyorum ceketlerini nereye asacaklar. Avcılarımıza metro geliyor. Şu anda Avcılar Merkez için ihalesi askıda devam ediyor, Tahtakale mevkiine daha erken bir vakitte geliyor” diye konuştu.

1999 yılında Gölcük merkezli yaşanan depremin Avcılar’daki etkisini hatırlatan Ulusoy, “1999 Depremi’nde en büyük darbeyi İstanbul’da Avcılarımız yaşadı. Biz diyoruz ki belediyecilik başkanlık hizmetkarlıktır, sorumluluktur üzerinde büyük bir yüktür. Biz profesyonel ekiplerimizce fizibilite çalışmalarımızı yapacağız. Halkın iradesindeki bir güç ile halkı tanıyoruz. Halka burada bu çalışmayı soracağız ve diyeceğiz ki durum budur, tedavisi şudur diyeceğiz ve istişare yapacağız. Yatay mimari, bahçeli nizamlı mimari ve dönüşüm olacaksa da adasal bazda dönüşüm olacak diyoruz. Avcılarımızın kültürü, Avcılarımız her şeyiyle beraber örnek olacak diyoruz. Yeşilkent, Tahtakale ve Firüzköy Mahallemiz üzerinde imar problemi çözülmüştür, buradan da müjdesini veriyorum. Seçimden sonra ilk işimiz imar problemini çözüp nasıl olacağını halkla, sizlerle beraber oturup karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

Ambarlı Sahil Düzenlenme Projesi

Ulusoy’un projelerinin arasında ise engelsiz yaşam merkezlerinden, spor salonlarına, sokak hayvanları için hayvan otellerinden, kültür sanat merkezlerine kadar birçok projenin olduğu öğrenildi.

Öte yandan Ulusoy’un Ambarlı Sahil Düzenleme Projesi’nde ise; içerisinde, Millet Kıraathanesi, Nostaljik Balıkçı Barınağı ve tamamı cam giydirme kafelerin bulunduğu yaşamsal alanların olduğu büyük bir projede bulunuyor.