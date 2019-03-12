Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda İstanbul’da bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetlerinde (60-75 km/sa)fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Marmara Denizinde halen güney ve güneybatı yönlerinde esmekte olan rüzgarın, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetlerinde (60-75 km-sa) fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Açıklamada, ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.