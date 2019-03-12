Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Silivri’nin Çeltik Mahallesi Katar Sokak'ta bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çiftlikte çalışan işçi, eve girdiğinde soğutma sistemleri üzerine fabrikası bulunan Ömer Dinçkal'ı kafasında koli bandı sarılı halde hareketsiz yatarken gördü. Personel tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 60 yaşındaki iş adamı Ömer Dinçkal'ın öldüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Olay üzerine bölgeye Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan ve İstanbul Avrupa Yaka Komutanı Albay Hasan Hüseyin Güzeldal da geldi.

İş adamının cenazesi nöbetçi savcının incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Dinçkal'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.