Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en stresli şehirlerini konu alan bir araştırma yapıldı.

146 ÜLKE BAZ ALINDI

Buna göre Megakent İstanbul, en stresli şehirler arasında 30'uncu sırayı aldı. 146 ülkenin baz alındığı araştırmaya göre, listenin başını ise Bağdat çekti.

İLK BEŞ LİSTESİ

Zipjet verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, bu araştırma 2018 yılını kapsadı. Bağdat'ın en stresli şehir olarak belirlendiği araştırmaya göre, ilk 5 listesi ise şu şekilde açıklandı:

1- Bağdat (Irak'ın başkenti)

2- Kabil (Afganistan'ın başkenti)

3- Lagos (Nijerya'nın en büyük şehri ve eski başkenti)

4- Dakar (Senegal Cumhuriyeti'nin başkenti)

5- Kahire (Mısır'ın başkenti)

30- İstanbul (Türkiye'nin en kalabalık şehri)



BİN 911 HABER ÇIKIŞI SAPTANDI

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yıllını kapsayan medya incelemesinde “İstanbul ve stres” kelimelerini barındıran bin 911 haber çıkışı olduğu görüldü. Medya başlıkları incelediğinde ise İstanbulluların en çok konut ve kira ücretlerinin yüksek olması, trafik yoğunluğu ve hayat pahalılığından şikâyetçi olduğu kaydedildi.