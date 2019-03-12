Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yalnız yaşayan 4 çocuk annesi Fikar Talu'dan haber alamayan yakınları, 3 gün önce jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili araştırma yapan jandarma ekipleri, Fikar Talu'nun Ankara'da yaşayan oğlu Mehmet Talu'nun otomobille gelip, annesini ziyaret ettiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, aracın plakasından kiralık olduğunu belirledi. GPRS kayıtlarından aracın Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi yönüne gittiği ve bir süre bölgede durduğunu belirledi. Aracın durduğu bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, Karakeçili-Kırıkkale karayolu Çevlik mevkisinde Fikar Talu'nun toprağa gömülü cesedine ulaştı. Fikar Talu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karakeçili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANKARA'YA DÖNÜŞTE YAKALANDI

Jandarma ekipleri, Mehmet Talu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Annesini öldürdükten sonra İstanbul'a gittiği belirlenen Mehmet Talu'nun kente döneceği bilgisine ulaştı. Mehmet Talu'nun içinde bulunduğu otobüs, Kahramankazan ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Mehmet Talu gözaltına alınarak, Sincan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Burada cinayeti itiraf eden Mehmet Talu, para vermediği için annesini evinde boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi araca köyden çıkararak Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde toprağa gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.