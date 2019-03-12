Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında 1 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmalarda belirlenen bir çok şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 59 kilogram esrar, 5 kilogram skunk esrar, 34 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ve 1 gram kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 55'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.