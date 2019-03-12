Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çandırlar köyünde Bekir Karlıçayır'a ait 2 katlı ahşap evde belirlenemeyen bir neden nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Karanlığı aydınlatan alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, evde çökmeler meydana geldi.

Yangın sonucunda iki katlı ahşap ev tamamen kullanılmaz hale gelirken Şans eseri evde kimsenin olmaması faciayı engelledi. Ekipler yangının çıkış sebebi için inceleme çalışmaları başlattı.