Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinde başlayacak yağmurun yarın akşam saatlerine kadar süreceğini açıklamıştı. Yağmur öğle saatlerinde başladı. Yer yer kuvvetli yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı. Taksim Meydanı'nda rüzgarın da etkisiyle şemsiyeler ters döndü.

Sağanak yağış Anadolu Yakası'nda da etkili oldu. Yağışlı hava yüzünden trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

SON DURUM

İstanbul'da 18:42 itibariyle trafikte son durum yüzde 76.