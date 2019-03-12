İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle;

-18.05 Kadıköy-Bursa/Yenikapı

-19.15 Bostancı-Bandırma / Yenikapı-Bandırma 

-19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

-19.50 Kadıköy-Bursa 

-20.05 Yenikapı-Bursa 

-21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

*13.03.2019

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

-07.50 Kadıköy-Bursa

-08.05 Yenikapı-Bursa 

-09.50 Kadıköy-Bursa

-10.05 Yenikapı-Bursa 

-08.30 Bursa 09.05 Armutlu/ 09.20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle;

-16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-16.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-19.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 