Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 38. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet D. idaresindeki 43 VA 512 plakalı otomobil ile Mesut Taşçı yönetimindeki 64 AB 319 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ahmet D. kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü
12.03.2019 - 19:29 | Son Güncelleme: 12.03.2019 - 19:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Etiketler : Kütahya,KAZA,
610026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/610026.aspx
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