Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizinde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Bozcaadadan Geyikliye saat 07.15 ve 10.00, Geyikliden Bozcaadaya saat 08.00 ve 11.00, Gökçeadadan Kabatepeye saat 07.00 ve Kabatepeden Gökçeadaya ise saat 09.00daki feribot seferleri yapılmayacak.