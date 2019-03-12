Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizinde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Bozcaadadan Geyikliye saat 07.15 ve 10.00, Geyikliden Bozcaadaya saat 08.00 ve 11.00, Gökçeadadan Kabatepeye saat 07.00 ve Kabatepeden Gökçeadaya ise saat 09.00daki feribot seferleri yapılmayacak.
Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi
12.03.2019 - 22:05 | Son Güncelleme: 12.03.2019 - 22:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Etiketler : Çanakkale,
610052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/610052.aspx
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