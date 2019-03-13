Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turgutreis Mahallesi’nde köpeğini gezdiren Ezgi Gül adlı vatandaş yolda bitkin durumda bir kediye rastladı. Ezgi Gül’ün durumu Bodrum Hayvan Hakları Derneği’ne bildirmesinin ardından kedi Veteriner Kliniği’ne götürüldü. Tedavi altına alınan kedinin burada çekilen röntgeni ise şok etti. Arka ayakları kırık olduğu görülen kedinin vücudunda da havalı tüfekten çıktığı tahmin edilen 3 adet saçma tespit edildi. Bir süredir saçmalarla yaşayan kedinin ameliyata alınacağı bildirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Veteriner Kliniği yetkilileri, "Kedinin vücudunda 3 adet saçma var. Ayaklarındaki darbeden kaynaklı kırıklar var, araba çarpmış olabilir, saçmadan kaynaklı kırığa benzemiyor. Kedinin daha önceden vurulduğunu ve bu saçmalarla yaşadığını tahmin ediyoruz ama ameliyattan sonra kesin bir şey söyleyebiliriz” dedi.

