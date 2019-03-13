Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Celal Ç'nin kullandığı kullandığıkamyon, Develi ilçesi Aşık Seyrani Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 5 araca çarptı. Devrilen kamyon, çarptığı diğer araçları da önünde sürükleyerek 4 katlı binanın zemin katındaki beyaz eşya deposuna girdi.

Kamyon sürücüsü Celal Ç. ile yanındaki Şener K. hayatını kaybetti. Yoldan geçen bir kişi ise yaralandı. Yaralı, Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonun çarptığı araçlar kullanılamaz hale geldi. Beyaz eşya deposunun yanı sıra üst katındaki dairede de büyük hasar oluştu.

İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazanın yol açtığı hasar nedeniyle araçların çarptığı bina oturanlar, tedbir amacıyla tahliye edildi.