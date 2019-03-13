Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar Caddesi üzerindeki banka şubesine gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen saldırgan, yanında getirdiği taşı cam kapıya fırlatıp kaçtı. Cam kırılırken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri banka şubesi ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.