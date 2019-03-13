Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Okul Caddesi üzerinde saat 17.10 sıralarında meydana geldi. Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin şüphelenip peşine düştüğü araç, jandarma ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Kaçarken aşırı hız yapan araç sürücüsü, ilçe merkezine girdi. Burada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce ilçede görev yapan bir polis memurunun aracına, ardından da eczane duvarına çarptı. Kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan okulun çıkış saatine denk gelen kazada ölen olmazken, polis memuru ayağından hafif şekilde yaralandı.

Kazayı yapan aracın etrafını saran jandarma ekipleri, şüpheliler Samet M, Emrah M. ve yanlarında bulunan bir kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

