Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Millet Bahçesi içinde kurulan ve İstanbul'un en büyüğü olma özelliği taşıyan 75 bin kitaplık Başakşehir Millet Kıraathanesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Açılışta gençlerle bir araya gelen Kurum, yaklaşık 4 ay önce, 360 bin metre karelik alanı içeren millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "O güne yetiştiremediğimiz, Cumhurbaşkanımızın Başakşehir'e, İstanbul'a söz verdiği millet kıraathanesini açmayı Allah bize nasip etti." diye konuştu.

Kurum, "Millet Kıraathanesi yaklaşık 2500 metre kare inşaat alanına sahip, içerisinde 100 bin kitap var. Bu kitapların 60 bini basılı kitap. Yaklaşık 20 bini dijital kitap. 18 bini sesli kitap. 102 tane de kabartmalı kitabımız var. Yani engelli kardeşlerimiz de burada kitapları okuyarak ders çalışabilecekler." ifadelerini kullandı.

Kıraathane'nin girişinde çocuk kütüphanesi, seminer salonu, mescit, kafeterya bulunduğunu da kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz buraya geldiğinde 7 gün 24 saat vakit geçirebilecekleri bir mekanı bugün Başakşehir'e, İstanbul'a kazandırmış oluyoruz. Biz 81 ilimizde millet bahçesi projesi yürütüyoruz. Kişi başı yeşil alan miktarını 15 metre kareye çıkarıp sizlerin oynayabileceğiniz, spor yapabileceğiniz, bisiklete binebileceğiniz o yeşil alanları yurt dışında gördüğümüz o büyük bölge parklarını tüm şehirlerimize inşa ediyoruz. Biz çevremizi, doğamızı korumaya ilişkin bir çok proje geliştiriyoruz."

"Muhteşem bir eserin içinde bulunuyoruz"

Programa sonradan katılan ve ABD'de öğrencilik hayatında Bilal Erdoğan ile tanıştığını anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Orada kütüphanelerin güzelliklerinden çok etkilendik. Orada öğrencilerin, gençlerin hayatı kütüphanelerin etrafında geçiyor." şeklinde konuştu.

Varank, Bizde de artık böyle bir vizyonun ortaya konmuş olması, gençlerin millet kıraathanelerinin, kütüphanelerin etrafında, ilimle bilimle, okuyarak ders çalışarak hayatlarını geçiriyor olmaları gerçekten gurur verici. Bizim orada gördüğümüzden çok daha muhteşem bir eserin içinde bulunuyoruz şu anda. Tabi burada Cumhurbaşkanımızın vizyonunun hakkını vermemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız millet kıraathaneleri diyerek en önemli yatırımın husus olan gençlerimize, insana yatırımın altınız çizdi." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Millet Kıraathanesi;