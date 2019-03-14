Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Menkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1758 Sokak'ta saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, açık cezaevi firarisi olduğu öğrenilen B.K, eşi F.K. ile çocukları B.K, A.K. ve N.K.’yı görmek için ikametine geldi. B.K.’yı bölgede araştıran ve evde olduğunu tespit eden polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı. Polisi fark eden B.K, kapıdan kaçmaya çalıştı ancak kaçamayacağını anlayınca evinin çatısına çıktı.

Kaçamayacağını anlayınca ‘atlarım’ dedi

Çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibinin sevk edildiği olay yerinde ekipler B.K.’yı yakalamak için çatıya çaktı. B.K. bu sırada yan taraftaki evin çatısına geçerek kaçmaya çalıştı. Polislerin her yeri sardığını gören ve kaçamayacağını anlayan B.K. iddiaya göre teslim olmak istemediğini, aksi takdirde çatıdan atlayacağını söyledi.

Polis ikna edip indirdi, kızı yalvardı

Çatıya çıkan polis ekipleri, B.K.’yı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Babasının çatıda olduğunu fark eden A.K, çatıya çıkarak babasının atlamaması için uzun süre ağlayarak yalvardı. B.K. polis ekiplerinin ve kızı A.K.’nın çabaları sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi. Polis ekipleri B.K.’yı gözaltına alıp ailesiyle görüşmesi için birkaç dakika müsaade etti. B.K. daha sonra ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldü.