Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Ekibi, Trabzon Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği 46 yaşındaki Kemal D. isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan GBT sorgusunda çok sayıda suç kaydı olduğu, 10 yıl 8 ay 15 gün kesin hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahsın, Malatya mahkemesince hakkında uyuşturucu ticareti ve hükümlünün kaçması suçlarından toplamda 6 dosyadan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Kemal D., Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekipleri tarafından sevk edildiği Kahramanmaraş Adliyesinde, tevkif olarak Aksu Kapalı Cezaevine gönderildi. 
 