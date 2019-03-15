Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM otoyolu Hadımköy gişeler mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Arafat Ergün yönetimindeki panelvan minibüs, emniyet şeridinde bulunan Mustafa Altınkılıç yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Minibüs içinde bulunan 3 kişi çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince sıkışan 3 yolcudan sürücü Arafat Ergün ve Ahmet Özkan yaralı olarak kurtarılırken ismi öğrenilemeyen 1 kişi olay hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği alanda 1 şeridi trafiğe kapatarak yolda çalışma yaptı. Kaza sebebiyle TEM otoyolunun Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

