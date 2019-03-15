Kaza, Malkara-Sağlamtaş yolu Çınarlıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Göksu yönetimindeki 59 J 7066 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Göksü ve aralarında öğrenci ve öğretmenin bulunduğu 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tekirdağ'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı
15.03.2019 - 17:57 | Son Güncelleme: 15.03.2019 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Etiketler : Tekirdağ,
610632 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/610632.aspx
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