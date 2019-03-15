Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Malkara-Sağlamtaş yolu Çınarlıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Göksu yönetimindeki 59 J 7066 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Göksü ve aralarında öğrenci ve öğretmenin bulunduğu 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.